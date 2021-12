Calciomercato, bomba Icardi | La Juventus ha deciso: 50 milioni

Calciomercato Juventus, dalla Francia impazza la news su Icardi che potrebbe arrivare con un’offerta davvero importante.

Calciomercato Juventus, da ‘L’Equipe’ impazza la notizia secondo cui, Mauro Icardi, potrebbe lasciare subito il Psg e cambiare squadra ad un cifra pari a 50 milioni di euro. Tra le possibili pretendenti all’acquisto del bomber argentino figurerebbe in pole proprio la Juventus che a queste cifre potrebbe permettersi il grande colpo in attacco. Come sappiamo, l’attuale situazione attaccanti in casa bianconera è ancora tutta da definire. Bisogna, infatti, trovare un nuovo bomber da affiancare a Dybala per la seconda parte della stagione. Il sogno rimane Vlahovic ma le richieste della Fiorentina sono troppo estreme per essere accessibili nel mercato di gennaio.

Icardi a 50 milioni di euro | La Juventus ci prova

Un regalo certamente importante quello che potrebbe fare la dirigenza ad Allegri. Icardi reincarna perfettamente tutte le caratteristiche dell’attaccante moderno, anche tecnicamente. Un giocatore ideale per essere affiancato ai già consolidati bomber in maglia bianconera. Un arrivo che potrebbe quindi essere un grande ritorno, Mauro infatti ha molta dimestichezza nel calcio italiano, in passato, infatti, fu uno dei protagonisti dell’Inter: capitano e bomber consolidato. Chissà non possa ritornare a quegli albori anche in maglia bianconera.

Come dicevamo poc’anzi, l’offerta che bisognerà avanzare sarà di 50 milioni di euro. Un super colpo ma che oltre a guardare al presente vede anche al futuro visto che il giocatore è comunque un classe 1993. Staremo dunque a vedere quello che succederà, ma la Juventus tiene d’occhio anche le possibili alternative, tra tutte Scamacca.