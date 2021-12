Calciomercato, affondo a zero e Juventus al tappeto: “colpa” dell’ex

Calciomercato Juventus, colpo a zero per sostituire un ex giocatore bianconero. La suggestione che incanta i bavaresi.

Calciomercato Juventus, dal portale tedesco ‘Bayern Insider’ arrivano importanti novità sul futuro di un esterno che piace non solo ai bianconeri, ma anche e mezza Europa. Inutile dire che stiamo parlando di Dembele: esterno francese che ancora non ha voluto estendere il proprio contratto in maglia blaugrana e adesso il futuro sembra, sempre di più, una grande incognita. L’ultima suggestione appunto aggiungerebbe un’altra big europa alla corsa al talento francese, si parla infatti del Bayern Monaco che, nel caso non rinnovasse il proprio contratto con l’ex stella bianconera Coman, avrebbe già messo gli occhi sul talento del Barcellona.

Dembele come sostituto di Coman: il Bayern ci prova

Infatti la notizia è circolata proprio nel podcast “Bayern Insider”, il giornalista Christian Falk, che parla ogni settimana degli argomenti più scottanti del calcio mercato, ha dato come probabile suggestione l’eventualità di vedere Dembele come sostituto di Coman, qualora l’altro francese decidesse di non prolungare il proprio contratto in Bavaria.

Un’eventualità davvero scottante che potrebbe quindi cambiare, letteralmente, il mercato odierno. Nel caso infatti in cui Kingsley Coman non dovesse estende il proprio contratto con il Bayern Monaco, il sostituto sarebbe proprio il talento del Barcellona. L’ex Dortmund potrebbe dunque arrivare a parametro zero in estate.