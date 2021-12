Calciomercato Juventus, rottura immediata e fascia tolta: che affare!

Calciomercato Juventus, occasione clamorosa dalla Premier League: gli stanno per togliere la fascia da capitano.

Gennaio è alle porte, e la dirigenza bianconera è al lavoro per provare a migliorare una rosa che ha palesato gravi difficoltà in questo inizio di stagione, soprattutto da un punto di visto realizzativo.

Sono tanti i nomi che vengono accostati alla “Vecchia Signora”, al quale manca un fulcro lì davanti in grado di fare la differenza. Compito che i vari Morata e Kean non sono riusciti ad assolvere diligentemente, almeno fino a questo momento. Pur tenendo sullo sfondo Vlahovic, per il quale la Fiorentina continua a fare resistenza, con Commisso piuttosto recalcitrante ad imbastire un nuovo affare con i rivali di sempre, la Juve si muove parallelamente anche su altri obiettivi. L’affare con il Psg per Icardi sarebbe a buon punto, come vi abbiamo già raccontato, ma non sono esclusi colpi di scena, qualora dovessero presentarsi occasioni low cost.

Calciomercato Juventus e Inter, occasione Aubameyang: ha rotto con l’Inter

Interessanti novità, in quest’ottica, trapelano dall’Inghilterra. Come riportato da “Sky Sports Uk“, infatti, l’attaccante dell’Arsenal Pierre Aubameyang in seguito a dei dissidi interni sarebbe in procinto di perdere la fascia di capitano. Il gabonese, accostato al Milan qualche mese fa, può ritornare ad essere un profilo spendibile per Inter e Juventus, a caccia di un profilo “internazionale”. Legato ai Gunners da un contratto in scadenza nel 2023, l’ex Dortmund ha una valutazione che si aggira sui 25 milioni di euro; tuttavia, è l’ingaggio a rappresentare il vero ostacolo, in quanto attualmente il bomber percepisce 15 milioni di euro annui, e dovrebbe sensibilmente abbassare le sue pretese per poter giocare in Italia.