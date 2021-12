Calciomercato Juventus, rinnovo pronto | Ma c’è anche la rivale di Serie A

Calciomercato Juventus, il rinnovo del contratto del difensore sembra ormai pronto ad andare in porto ma occhio alla rivale italiana.

Calciomercato Juventus, il rinnovo per Christensen sembra ormai pronto ad andare in porto, la base è un prolungamento fino al 2026. Ma c’è da capire se, il pressing delle italiane, possa far cambiare idea al giocatore. Infatti oltre ai bianconeri, si regista anche un forte interesse del Milan nei confronti del giocatore del Chelsea. Stando infatti a ‘Calciomercato.com’ oltre alla Juventus anche il dirigente Maldini avrebbe preso informazione affinché si possa trattare il centrale del Chelsea che sembrava, inizialmente, in uscita dai londinesi.

Christensen pronto a rinnovare fino al 2026 ma occhio al Milan

Un giocatore che non sembra aver mosso solo l’interesse dei bianconeri. Il danese è infatti desiderio di un’altra big italiana. Proprio il Milan che è alla ricerca di un nuovo partner difensivo per Kjær. Il caso vuole che entrambi siano danesi e ciò potrebbe rappresentare un grande vantaggio per la squadra di Maldini.

È anche vero che se il Milan volesse, realmente, chiudere il giocatore dovrà farlo il primo possibile e già nella finestra invernale. In attesa anche di capire quale sarà l’esigenza del Chelsea che, diversamente da quanto si pensava, potrebbe rinnovare già il giocatore fino al 2026. Una scelta che si prenderà nelle prossime settimane con la Juventus che continua, comunque, a rimanere alla finestra.