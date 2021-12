Calciomercato Juventus, addio a gennaio | Arriva il francese

Calciomercato Juventus, possibile operazione a gennaio dall’estero: i bianconeri fiutano l’affare vantaggioso.

Calciomercato Juventus, ipotesi molto vantaggiosa per i bianconeri direttamente dall’estero. Come comunica il ‘Manchester Evening News’, Anthony Martial cercherà di lasciare i Red Devils del Manchester United già in questa sessione invernale. Infatti, secondo il suo agente Philippe Lamboley, l’attaccante francese vuole lasciare il club già gennaio e non a giugno come si pensava inizialmente.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rottura immediata e fascia tolta: che affare!

Martial a gennaio | Juventus e Barcellona se lo contendono

La volontà del giocatore, come comunica lo stesso agente del francese è quella di giocare di più, cosa che al Manchester, diversamente da un tempo, non sta più succedendo. Secondo il portale inglese infatti, su di lui, oltre ai bianconeri, in prima fila, ci sarebbe anche il Barcellona di Xavi.

LEGGI ANCHE >>> Dybala e il contratto da 10 milioni | La domanda che si pongono tutti

Una grande trattativa pronta ad andare in porto già nel mercato di gennaio per volontà stesso del francese che in Inghilterra non sta più trovando continuità dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo. La Juventus fiuta da vicino la trattativa consapevole che le opportunità a gennaio sono molteplici. Ma c’è da dire che ora la priorità potrebbe avere già un nome. Già ieri abbiamo parlato di Mauro Icardi che potrebbe giungere in prestito secco sei mesi con tanto di riscatto fissato, poi, a giungo. Le opportunità sono molteplici ma la Juventus vuole tornare ai vertici in fretta soprattutto dopo aver scoperto, ieri, il nome della sua prossima avversaria in Champions League: il Villareal.