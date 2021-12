Calciomercato Juventus, l’agente rivela il futuro di Arthur e Bernardeschi

Acquisti, cessioni e rinnovi. Il calciomercato della Juventus nel 2022 sarà davvero bollente, c’è bisogno di rinnovare l’organico di Allegri.

Quali saranno le prossime mosse della dirigenza bianconera? Difficile dirlo, ma di sicuro la società è al lavoro per costruire una Juventus sempre più forte e ambiziosa. Del resto questa prima fase della stagione ha confermato come nell’organico di Allegri ci siano delle lacune che vanno colmate. Per questo motivo è lecito attendersi nel corso dei prossimi mesi, a gennaio o in estate, degli acquisti importanti. Ma la dirigenza dovrà lavorare molto anche sulle cessioni da effettuare e sui rinnovi da portare a termine. Ci sono diversi elementi importanti, Dybala su tutti, che ancora devono prolungare l’accordo in scadenza nel prossimo mese di giugno. Altrimenti c’è il rischio di perdere dei giocatori a parametro zero.

Calciomercato Juventus, cessione all’orizzonte per Arthur

Tra i calciatori in scadenza c’è anche Bernardeschi, del quale ha parlato l’agente Federico Pastorello, come si legge su Sky Sport. “Del rinnovo di Bernardeschi ne parleremo più avanti, c’è la possibilità di dialogo con la dirigenza. Federico è comunque contento e concentrato sulla sua stagione” ha detto l’agente. Che ha parlato però anche del futuro di Arthur. “C’è un mondiale all’orizzonte e non vuole perdere la nazionale – ha rivelato – e per questo motivo il suo desiderio è quello di giocare con continuità. Per questo motivo stiamo lavorando per trovare la giusta soluzione”. Se da un lato dunque aumentano le possibilità che il centrocampista brasiliano cambi aria già a gennaio, dall’altro c’è la concretà probabilità che Bernardeschi possa nei prossimi mesi trovare un nuovo accordo per continuare la sua carriera a Torino.