Calciomercato Juventus, Simeone tenta il “bianconero” | Colpo a gennaio

Calciomercato Juventus, Simeone è piombato su un obiettivo dichiarato dei bianconeri per il mercato di gennaio.

Calciomercato Juventus, Diego Simeone allenatore dell’Atletico Madrid, come riportato dal sito spagnolo ‘Elgoldigital.com’, avrebbe già reso pubblico il suo grande interesse per il giocatore del Paris Saint Germain, anche obiettivo della Juventus, in possibile uscita a gennaio. Stiamo parlando, ovviamente, di Wijnaldum, centrocampista olandese che farebbe le fortune di qualsiasi centrocampo ma nonostante ciò non sembra trovare uno spazio concreto a Parigi ed, incredibilmente, potrebbe dunque essere ceduto già nel mercato di riparazione invernale.

Anche Simeone vuole il centrocampista olandese

Una vera e propria sfida quella che dovrà affrontare la Juventus perché, adesso, avrà un’avversaria in più. L’Atletico è infatti pronta ad andare sul concreto pur di arrivare ad uno dei centrocampisti più interessanti e già pronti d’Europa. Come dicevamo poc’anzi, il suo spazio a Parigi sembra ormai compromesso e lo stesso giocatore non è riuscito ad integrarsi come sperava.

Ora la Juventus valuterà attentamente come muoversi a gennaio consapevole di avere grandi opportunità da sfruttare, in primis, quella che potrebbe riguardare l’attacco: Icardi è sempre un nome caldo e si parla di un prestito secco a sei mesi con tanto di diritto di riscatto. Vedremo quello che succederà anche negli altri settori del campo. Ma da quanto apprendiamo, per ora, la pista al centrocampista olandese è sempre più insidiosa.