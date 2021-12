Calciomercato Juventus, l’irruzione del Real Madrid che cambia le carte in tavola. Colpo di scena: anche la Roma è beffata.

Sebbene non fosse necessaria un’ulteriore dimostrazione di uno status quo che ormai si trascina da anni, anche contro il Venezia il centrocampo della Juventus è apparso costantemente in balia dell’avversario, il che obbligherà Cherubini a concludere almeno un affare in entrata per migliorare il reparto.

Molto dipenderà dalle eventuali uscita, ma in questo senso si registrano delle novità importanti: Pastorello ha confermato l’intenzione di Arthur di cambiare aria, in quanto considerato incompatibile con i dettami tattici di Allegri, e l’entourage di Ramsey si è recato qualche giorno fa alla Continassa per avere un contatto diretto con i dirigenti bianconeri. Le idee non mancano: accantonati Tchouameni e Pogba – per gli esorbitanti costi del cartellino del primo, e l’ingaggio deluxe del secondo – defilatosi anche Witsel, nella lista di Cherubini, oltre a Rovella, restano Zakaria e Tolisso, profili accostati anche alla Roma. Sia l’elvetico, sia il francese, hanno il contratto in scadenza nel 2022 e, dettaglio non proprio trascurabile, sono intenzionati a cambiare aria.

Calciomercato Juventus, blitz del Real per Tolisso: lo vuole Ancelotti

Tuttavia, non sarà facile per i club italiani mettere le mani sull’ex calciatore del Lione: Tolisso, infatti, stando alle indiscrezioni riportate da diariogol.com, farebbe gola anche al Real Madrid, con Ancelotti che avrebbe chiesto a Florentino Perez di regalargli un altro innesto in mediana, alla luce delle prestazioni non proprio esaltanti di Casemiro, e date le condizioni fisiche non sempre ottimali di Luka Modric.

Particolare da non trascurare, “Carletto” ha già allenato il ragazzo, negli anni in cui l’ex tecnico del Milan sedeva sulla panchina dei bavaresi. Nagelsmann nelle ultime uscite stagionali, complice l’emergenza infortuni, lo ha utilizzato molto spesso, lodandolo anche pubblicamente per l’abnegazione, ma stando alle indiscrezioni che trapelano sia dalla Germania che dalla Francia, il centrocampista avrebbe maturato l’intenzione di cambiare aria.