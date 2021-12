Calciomercato Juventus, blitz con Raiola e “scippo” in Serie A: ora si può

Calciomercato Juventus, l’incontro tra Nedved e Mino Raiola potrebbe essere gravido di importanti conseguenze a stretto giro di posta.

A catalizzare l’attenzione mediatica ci ha pensato l’incontro di qualche giorno fa tenuto in una trattoria in quel di Torino che ha visto sedersi attorno ad un tavolo Pavel Nedved e Mino Raiola, immortalati da una foto che ha fatto inevitabilmente il giro del web.

In tanti si sono chiesti il motivo di questo summit improvviso, che potrebbe avere delle ripercussioni già a gennaio, o, più probabilmente, preparare il terreno per alcune operazioni da impostare per il mercato estivo. A giugno, infatti, scadrà il contratto di Alessio Romagnoli, che non ha ancora trovato l’accordo con il Milan per il prolungamento dello stesso: i contatti tra le parti proseguono, con il “Diavolo” che comunque non intenderebbe andare oltre il muro dei 3,5 milioni di euro a stagione, a fronte di una richiesta da circa 5 milioni di euro annui. La distanza tra domanda ed offerta potrebbe essere colmata con l’inserimento di eventuali bonus, ma la fumata bianca non c’è ancora.

Calciomercato Juventus, si fiuta il colpaccio Romagnoli: manca l’accordo con il Milan

Complice l’assenza di Kjaer e l’infortunio di Tomori protrattosi per diverse settimane, nelle ultime uscite stagionali Pioli ha sovente utilizzato il difensore scuola Roma, che tra campionato e Champions League ha collezionato complessivamente 1159 minuti di gioco, impreziositi dalla rete (inutile ai fini del risultato) contro il Sassuolo. Si tratta di un profilo gradito ad Allegri con la Juve che, complice la situazione De Ligt alquanto nebulosa e un reparto da ricostruire, a fari spenti continua a lavorare sul classe ’95: i bianconeri non sono ancora tagliati fuori, e fino a quando non verrà ufficializzato il rinnovo con il Milan, uno spiraglio per l’eventuale trasferimento di Romagnoli in bianconero va lasciato. E chissà che in quella cena torinese con Raiola, non si sia parlato anche di questo…