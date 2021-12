Calciomercato Juventus, sogno Pogback | “Nessun accordo”

Calciomercato Juventus, si continua a sognare in grande e il gradito ritorno di Paul Pogba in bianconero soprattutto adesso.

Calciomercato Juventus, i tifosi bianconeri possono sognare in grande. Secondo il infatti il giornalista del ‘Manchester Evening News’, portale molto vicino agli inglesi, Samuel Luckhurst, ha parlato sul futuro di Paul Pogba. Ecco le sue parole: ” Pogba non vuole rimanere all’Old Trafford e nessuno nel club si aspetta che firmi un nuovo accordo sul contratto“.

Pogba non vuole rinnovare con i Red Devils

Tuttavia, secondo il portale inglese, è improbabile che il 28enne venga venduto già a gennaio e dunque si esclude il possibile addio già nel mercato invernale. Ciò significa che lascerà i 20 volte campioni d’Inghilterra a parametro zero alla fine della campagna 2021-22 è totalmente fuori discussione.

Ma Pogba ha iniziato la stagione in modo impressionante, fornendo ben sette assist in nove presenze in Premier League nel 2021-22, record da campione assoluto che farebbe il bene di qualsiasi grande squadra. Ma il centrocampista non si è presentato con il suo club dal 24 ottobre a causa di un infortunio alla coscia. Recentemente il polpo è stato visto a Dubai per riprendersi dall’infortunio. In attesa di capire come si muoveranno i Red Devils in questo senso la Juventus continua a sognare il grande colpo e il francese potrebbe dunque essere l’obiettivo numero per l’estate. I tifosi sognano e adesso la dirigenza può, finalmente, trattarlo con la piena consapevolezza che alla fine lascerà l’Inghilterra.