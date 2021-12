Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma | Il colpo per la mediana

Ci sono delle priorità per il calciomercato di una Juventus che già a gennaio andrà a caccia di volti nuovi in alcune zone del campo.

Questa prima fase della stagione ha senz’altro evidenziato le lacune che ci sono attualmente nell’organico di Massimiliano Allegri. Che ha bisogno di un centravanti che la butti dentro con regolarità, ma non solo. I cambiamenti più grandi per la Juventus dovrebbero arrivare a centrocampo, dove è necessario l’arrivo di calciatori che sposino nel migliore dei modi le idee di calcio dell’allenatore. Sono stati fatti tanti nomi nel corso degli ultimi mesi, ma finora non c’è stato alcun affondo decisivo da parte della dirigenza. Anche perché prima bisogna trovare una collocazione a chi non rientra nei piani tecnici del club, affinchè non venga appesantito troppo il monte degli ingaggi.

Calciomercato Juventus, Gravenberch colpo per il presente e per il futuro

Tanti gli obiettivi nel mirino. Ci sarebbe un nuovo ritorno di fiamma da parte della Juventus per un centrocampista dell’Ajax, come ha spiegato Alfredo Pedullà sul suo sito. Il nome è quello di Ryan Gravenberch, mediano classe 2002 che ha un contratto con i lancieri fino a giugno 2023. Una scadenza non lontanissima e dunque un prezzo che per lui non è destinato a crescere. I bianconeri potrebbero fare un tentativo per portarlo a Torino. Elemento che per caratteristiche ricorda sia Tchaouameni che Zakaria, potrebbe essere lui il colpo per la mediana tanto atteso. Colpo che, se portato a segno, potrebbe garantire al club un perno del centrocampo non solo per il presente ma anche per il futuro, considerando la giovanissima età di questo calciatore che comunque già da tempo è protagonista con l’Ajax non solo in Olanda ma anche in Europa.