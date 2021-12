Calciomercato Juventus, blitz per Icardi: arriva il primo sì

Calciomercato Juventus, Icardi si avvicina sempre di più ed è già arrivata la prima e reale conferma della trattativa.

Calciomercato Juventus, Icardi in bianconero è già la reale suggestione dell’inverno, come avevamo già comunicato in precedenza, la fattibilità dell’affare è ormai prossima: si parla infatti dell’arrivo dell’argentino in prestito per sei mesi e poi con l’eventuale diritto di riscatto. A confermare questa, importante, operazione è già arrivato il sì della sua agente Wanda Nara. Come scrive ‘l’Equipe’, noto giornale francese, l’agente e moglie del giocatore acconsentirebbe al ritorno in Italia. Pertanto resta solo un piccolo dubbio.

Icardi alla Juventus per sei mesi | C’è il sì di Wanda

Con il sì di Wanda al ritorno in Italia, si parla anche di un piccolo dubbio legato solo al Psg. Secondo il portale francese, infatti, i parigini acconsentirebbero al prestito ma solo di fronte ad un obbligo di riscatto. Per ora le parti sono vicine ma manca questo importante tassello.

La Juventus vuole il prestito del giocatore ma non garantirebbe, ancora, il dovere di riscatto, preferirebbe valutare con calma e poi decidere in estate se acquistarlo definitivamente o no. Manca, dunque, solo questo piccolo dettaglio per l’arrivo definitivo di Icardi in bianconero ma le parti sono molto vicine e lo stesso agente ha già dato il suo sì per il grande ritorno in Serie A, laddove ai tempi dell’inter fu uno dei grandi protagonisti del nostro campionato. In attesa dunque di Icardi la Juventus cercherà in tutto e per tutto di ottenere più punti possibili per non allontanarsi dalla zona Champions League.