Calciomercato Juventus, colpo di scena Psg: lo prendono a zero

By

Calciomercato Juventus, un colpo di scena inaspettato quello che succederà per il difensore obiettivo dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, Rudiger è il difensore tedesco in uscita dal Chelsea, accostato per lungo tempo ai bianconeri, adesso il classe 1993 è pronto a cambiare squadra. Stando a delle indiscrezioni provenienti dalla Germania, esattamente dal portale ‘Bild’, l’entourage del giocatore avrebbe già parlato con la dirigenza del Psg.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, esonero Allegri: ‘Non sostenibile per Agnelli”

Rudiger al Psg? Dalla Germania confermano

Di conseguenza stando alle indiscrezioni, il centrale tedesco conteso da tutta Europa, avrà una nuova pretendente che vuole arrivare a chiuderlo a zero, dunque a fine stagione. Accostato a lungo tempo anche alla Juventus in chiave mercato, Antonio Rudiger, difensore centrale classe 1993 della nazionale tedesca, andrà, infatti, in scadenza di contratto con il Chelsea nel 2022, e il Psg di Leonardo farebbe sul serio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, game over Juventus: ha scelto il Barça

Su di Rudiger, però, ci sarebbe sempre il Real Madrid che non vuole lasciarlo scappare. Insomma, il giocatore è conteso praticamente da tutte le big europee e sarà molto difficile che la Juventus andrà a chiuderlo anche perché il giocatore chiede un contratto dalla doppia cifra, cosa che lo stesso Chelsea non intende fare. Le ipotesi più probabili, dunque, rimangono appunto i parigini o il Real di Florentino che possono, comunque, non badare a spese.