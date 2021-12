Calciomercato, Marotta manda al tappeto la Juventus: “scippo” in attacco

Calciomercato Juventus, Beppe Marotta ha già individuato l’erede di Dzeko in attacco e, caso vuole, si tratta di un obiettivo bianconero.

Calciomercato Juventus, il fiuto degli affari è di casa, o meglio, quando a gestire le trattative c’è Beppe Marotta tutto sembra più semplice e decisivo. Già ai tempi della Juventus, l’ex DS aveva portato grandi colpi sotto la Mole ma adesso all’Inter, l’amministratore delegato, vuole continuare il record di successi portando i nerazzurri nell’olimpo europeo. Ed è per questo che, nonostante una crisi economica senza precedenti nel mondo del calcio, le operazioni, o meglio, le opportunità europee continuano ad essere molte. Una di questa si chiama Martial, anche grande obiettivo di Cherubini & co.

LEGGI ANCHE >>> Bologna-Juventus, Allegri sorprende tutti in attacco: l’indizio nella rifinitura

Marotta ha scelto Martial come erede di Dzeko

L’attaccante francese prodigio del Manchester United, è da tempo ai margini dei Red Devils, vuoi per l’arrivo di CR7, vuoi per altri motivo tra cui incomprensioni tecniche con gli allenatori, il bomber francese è finito ai margini del diavoli rossi e non è da escludersi una cessione immediata! In tal senso, Cherubini aveva già fiutato un’ottima opportunità ma adesso ad inserirsi nella, sempre più possibile trattativa, ci sarebbe anche l’Inter di Marotta.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, affarone dal Psg: mossa a sorpresa dell’Inter

Il suo agente, Philippe Lamboley, a ‘Sky Sport Uk’ senza troppi giri di parole ha detto ciò che segue: “Anthony desidera lasciare il Manchester United già a gennaio. Ha solo bisogno di giocare di più. Non vuole restare e parlerò presto con il club”. Ed ecco che l’Inter potrebbe proporre la formula del prestito oneroso nell’anno in corso più diritto di riscatto fissato intorno ai 20-25 milioni di euro. Ma il reale ostacolo continua a rimanere l’ingaggio, eccessivamente oneroso. Si parla infatti di una cifra proibitiva di 15 milioni a stagione.