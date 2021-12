Calciomercato Juventus, bomber cercasi | Le alternative possibili

Gennaio si sta avvicinando ed è dunque tempo di calciomercato in casa Juventus, con i bianconeri a caccia di rinforzi per il futuro.

Ci sono chiaramente delle priorità per il mercato bianconero, e del resto questa prima parte della stagione ha evidenziato le lacune che ci sono nell’organico di Allegri. La rosa deve essere ringiovanita e rinforzata, con un occhio sempre al bilancio e al monte ingaggi. A centrocampo si cambierà pelle ma c’è bisogno anche di un nuovo bomber che possa garantire un bottino di reti importanti. Si sta sentento l’assenza di Ronaldo, la cui partenza non è stata colmata dai giovani Kean e Kaio Jorge. Tanti nomi sono stati accostati al club negli ultimi mesi e nelle ultime settimane, facciamo il punto della situazione.

Calciomercato Juventus, Vlahovic o Scamacca per il futuro. Ma c’è la pista Icardi che intriga

E allora chi potrebbe essere il rinforzo ideale per la Juventus già a gennaio? Ci sono alcune piste che sono complicate, come quella che porta a Vlahovic della Fiorentina. Corteggiato da diversi club e con i viola pronti all’asta per il suo cartellino. Del resto bomber come lui in giro ce ne sono pochi alla sua età. Difficile pensare che i bianconeri possano tentare l’assalto per Martial e Aubameyang, che sarebbero stati proposti alla Juve ma hanno degli ingaggi molto importanti per il campionato italiano. Cavani non pare interessare anche per motivi anagrafici, per questo motivo sembrano più considerevoli altre piste per l’attacco juventino. Scamacca è un nome molto interessante, un centravanti giovane sul quale si potrebbe fare un investimento importante. Ma non è da scartare l’ipotesi Icardi, magari in prestito con diritto di riscatto. L’argentino punta a rilanciarsi e la Juventus sarebbe senz’altro una ipotesi affascinante per lui.