Calciomercato Juventus, affarone dal Psg: mossa a sorpresa dell’Inter

Calciomercato Juventus, possibile affarone dal Psg: e dalla Spagna spiegano della mossa a sorpresa dell’Inter che potrebbe spiazzare Cherubini

Ci sono molti, moltissimi elementi all’interno del Psg che sono praticamente con la valigia in mano. Giocatori che hanno chiesto la cessione perché praticamente chiusi da chi sta davanti nelle gerarchie di Mauricio Pochettino.

E alcuni di questi interessano eccome alla Juventus. Anche quelli meno noti, che però potrebbero essere di certo fondamentali in quella rivoluzione che serve a Massimiliano Allegri nei prossimi anni per tornare a vincere in Italia e rimanere in alto in Europa. Insomma, non solo Icardi e Paredes per intenderci, ma anche Kurzawa è un elemento che la Juve avrebbe messo nel mirino visto che Alex Sandro ha chiuso il suo ciclo in bianconero.

Calciomercato Juventus, mossa a sorpresa dell’Inter

Ma secondo quanto riportato da fichajes.net proprio in queste ore, anche l’Inter di Simone Inzaghi lo avrebbe messo nel mirino. Soprattutto dopo le parole di ieri sera di Perisic che non ha del tutto aperto al rinnovo. Anzi, il croato, ha detto a chiare lettere che ancora non c’è stato nessun incontro. E allora, un possibile addio dell’esterno appare sempre più probabile. Marotta, quindi, ha la necessità concreta di dover prendere qualcuno, e avrebbe così messo nel mirino uno degli obiettivi della Juventus.

Concorrenza in Serie A per Cherubini. Che potrebbe ritrovarsi spiazzato da questa mossa della società nerazzurra. Soprattutto se venissero confermate le voci – e speriamo sia così – di un Alex Sandro via a gennaio per far arrivare Pogba a Torino già nelle prossime settimane. E se realmente fosse così, allora un esterno difensivo servirebbe subito.