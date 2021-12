Calciomercato Juventus, coppia da sogno con Dybala: occasione in Liga

Calciomercato Juventus, una coppia davvero da sogno se pensata insieme. Dybala avrebbe certamente un partner d’eccellenza.

Calciomercato Juventus, Dybala potrebbe avere un nuovo partner offensivo d’eccellenza. Stando infatti al “Daily Mail” noto portale britannico, il futuro di uno dei protagonisti (mancati) del Real Madrid, Eden Hazard, trequartista classe 1991 belga, potrebbe essere fuori dalla Spagna già nella finestra invernale di gennaio. Le pretendi non mancherebbero, con il Newcastle degli sceicchi che in Premier League si siede in prima fila, anche l’altra squadra bianconera, cioè la Juventus risulterebbe molto interessata a tesserare l’ex prodigio del Chelsea.

Hazard dice addio al Real Madrid già a gennaio

La Juventus valuterebbe dunque le condizioni di un operazione con il Real solo davanti ad un vero beneficio economico, insomma non è da escludersi che nelle prossime settimane i due club si metteranno al tavolo delle trattative per valutare eventuali condizioni. Ma come dicevamo poc’anzi, l’altra squadra in grado di muoversi concretamente avendo dalla sua un ampio margine economico è il Newcastle degli sceicchi, che già a gennaio vuole iniziare a fare faville sul mercato.

Di conseguenza le pretendenti al giocatore non mancherebbero, con due big in prima linea per chiuderlo già in inverno. La parola, adesso, aspetterà solo ad Hazard che potrebbe dunque salutare già in anticipo il Real Madrid laddove non è riuscito a brillare come, invece, sperava tutta la dirigenza.