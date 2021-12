Calciomercato Juventus, rapporto compromesso | Assalto in estate

Calciomercato Juventus, un rapporto che sembra ormai ai minimi storici, una separazione inevitabile già in estate.

Calciomercato Juventus, tra l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri e Milkovic Savic si parla di una separazione ormai imminente. E a confermarlo sono già le voci di mercato su un già probabile addio in estate. Come scrive il giornalista ‘Marco Conterio’ di ‘Tuttomercatoweb’ sul suo profilo Twitter, Il rapporto tra l’allenatore Maurizio Sarri e il centrocampista Sergej Milinkovic-Savic è ai minimi storici. Il serbo, addirittura, verrebbe, letteralmente, escluso dalla sfida contro il il Venezia e l’addio alla Lazio inevitabile in estate.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala: il motivo della mancata firma

Savic dice addio | Juve alla finestra

Un addio che in estate, dunque, appare scontato almeno in questo momento e di conseguenza uno dei centrocampisti più forti e decisivi del nostro campionato potrebbe salutare dopo tanti anni la sua Lazio. Juventus sempre in pole riguardante Sergej, giocatore che interessa e molto già da diverse stagioni, soprattutto uno dei pallini dell’allora direttore sportivo Fabio Paratici che l’aveva inserito nella lista desideri per la Juventus di qualche anno fa.

LEGGI ANCHE >>> Rottura totale: volano gli stracci | Saltano Juventus-Cagliari

Inutile dire che con Savic si andrebbe incontro ad un acquisto certificato, giocatore dall’ottimo carisma ma soprattutto anche decisivo sotto rete, essendo un centrocampista completo. Un giocatore che fu desiderio anche di diverse big della Premier League e che potrebbero dunque tornare alla carica a giugno.