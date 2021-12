Calciomercato, dal Real Madrid alla Juventus: ha già detto sì

Calciomercato Juventus, colpo grosso in arrivo dal Real Madrid: il calciatore avrebbe già accettato la destinazione per il prossimo anno

Ha già detto sì alla Juventus. O almeno, secondo quanto riportato El Nacional, avrebbe accettato la destinazione per la prossima stagione. Ma a una condizione: quella che la società bianconera si qualifichi per la prossima Champions League, altrimenti potrebbe saltare tutto.

In poche parole, tutto passa dal quarto posto in classifica, quello che permetterebbe di sentire ancora la musichetta della più importante competizione europea. E se tutto andasse per il verso giusto – oltre la storia ci sono anche tanti milioni in ballo – allora il colpo Asensio appare assai probabile, dopo anni di corteggiamento che, però, non hanno mai portato a nulla fino al momento. Ma la situazione stavolta potrebbe davvero cambiare, soprattutto perché il maiorchino, con Ancelotti, trova spazio con il contagocce.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, scacco matto Conte: addio e blitz

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, “giallo” Dybala | Colpo di scena sul rinnovo

Calciomercato Juventus, c’è il colpo Asensio

Invece, Asensio, ad Allegri piace. Eccome. Le sue qualità tecniche sono fuori discussione. Le ha sempre dimostrate anche in quei pochi minuti in campo con il Real Madrid. E anche il giocatore adesso è convinto che sia arrivato il momento di dare una svolta alla propria carriera, anche perché a Torino, a differenza di quanto succede in Spagna, avrebbe una maglia da titolare assicurata con Allegri. Insomma, l’affare si farà. Ma sempre se questa stagione finirà nel miglior modo possibile. Altrimenti dovrebbero essere fatte delle valutazioni a ampio raggio che non permetterebbero nemmeno degli investimenti importanti sul mercato.

Insomma, tutto, ma davvero tutto, passa da quella musichetta da ascoltare il martedì o il mercoledì. Altrimenti addio sogni di gloria.