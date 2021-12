Rottura totale: volano gli stracci | Saltano Juventus-Cagliari

Juventus-Cagliari: per il match di campionato si va verso la rottura totale tra i giocatori e l’allenatore.

Juventus-Cagliari, il prossimo impegno di campionato dei bianconeri non vedrà due protagonisti nelle file avversarie. Come scrive ‘L’Unione Sarda’ in casa sarda non si passano certo dei momenti sereni, infatti i provvedimenti dopo la pesante sconfitta contro l’Udinese non vedranno due protagonisti presenti alla sfida conto la Juventus. E stando all’Unione Sarda sia Godin che Caceres (ex della gara) non saranno presenti nella sfida di Torino. Una crisi che vedrà i due uruguaiani a pagarne nel conseguenze.

Godin e Caceres fuori dal match contro i bianconeri

Nella prima pagina sportiva dell’Unione Sarda si titola così: “Cagliari, la stangata agli uruguaiani. Godin e Caceres non convocati per la sfida contro la Juventus. Alta tensione, la squadra in ritiro”. Un vero e proprio pugno duro societario che escluderà due dei protagonisti della squadra. I due uruguaiani sono infatti i primi a pagare le conseguenze di questi brutti risultati ottenuti dal Cagliari, ma non sono gli unici in rosa sotto osservazione. Dallo sfogo del direttore sportivo Capozucca sabato nel post partita, si è passato già, direttamente, ai fatti.

Sono infatti diversi i giocatori che rischiano di saltare la sfida. Alla conta si potrebbe unire anche Dalbert, sostituito già dopo 45 minuti nel match precedente, e lo stesso Keita. Non da escludersi anche Nandez. Insomma, una vera e propria rivoluzione in corso.