Calciomercato Juventus, bomba De Ligt: “Ecco quando andrà via”

Calciomercato Juventus, il futuro di De Ligt potrebbe essere decisamente diverso da quanto i tifosi sperano.

Calciomercato Juventus, dalla ‘Stampa’ più precisamente dal giornalista Tony Damascelli, una rivelazione sul futuro del difensore centrale bianconero De Ligt. Ieri il giornalista ha dato una brutta notizia ai tanti tifosi bianconeri, e le sue parole alla Domenica Sportiva non sono passate indifferenti. Secondo Damascelli, infatti, il futuro dell’olandese sarà altrove e lascerà la Juventus già in estate.

De Ligt addio alla Juventus in estate

E non è un caso che le parole dell’agente del giocatore sia già diventate virali. Infatti lo stesso Raiola ha comunicato che si tratta di un periodo nuovo per De Ligt e in comune accordo con il giocatore guarderanno altre strade, insomma si preannuncia una possibile cessione del giovane olandese che in poco tempo è già diventato il fulcro difensivo della Juventus e anche un punto fermo di Allegri.

Non è un caso che De Ligt ora sia già reputato uno dei migliori centrali del mondo ed è proprio per questo motivo che la Juventus non vorrebbe lasciarselo scappare, ma stando alle ultime indiscrezioni il futuro del centrale potrebbe essere, realmente, altrove. Staremo a vedere nei prossimi mesi ma è anche vero che con De Ligt la Juventus riuscirebbe ad ottenere un importante tesoretto da reinvestire nel mercato.