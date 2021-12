Calciomercato Juventus, epurazione Allegri: doppio “regalo” dell’Arsenal

Calciomercato Juventus, l’Arsenal potrebbe fare il “favore” dei bianconeri puntando due esuberi di Allegri ormai ai margini.

Calciomercato Juventus, non solo Ramsey. Arteta avrebbe messo nel mirino non solo Ramsey che sarebbe già di ritorno in Premier League, ma anche altri due bianconeri. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, l’Arsenal avrebbe messo nel mirino altri due esuberi di Allegri. Due giocatori che per condizione ma anche per aspettative non mantenute potrebbero essere già sul mercato e pronti a dire addio a gennaio, di fronte ad una buona uscita economica. Infatti, a differenza del centrocampista gallese, la Juventus, con questi due giocatori vorrebbe riuscirci a guadagnare qualcosa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, capolavoro Cherubini: bomber a prezzo stracciato

Arsenal pronta a chiudere i due esuberi di Allegri

Sarebbero dunque due i giocatori pronti a salutare Allegri. Come dicevamo poc’anzi, entrambi però ad un prezzo conveniente, visto il grande investimento che in passato la Juventus investì sui due profili. Stando alle indiscrezioni provenienti da ‘Marca’, l’Arsenal si sarebbe già mosso per prendere i contatti con i due giocatori. Andiamo dunque a capire quali sarebbero le cifre per l’operazione: per Kulusevski la Juventus vorrebbe almeno 40 milioni, mentre i Gunners ne offrono 10 in meno.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, capolavoro Cherubini: bomber a prezzo stracciato

Un prezzo simile anche quello che la Juventus vorrebbe incassare per Arthur. Proprio anche in vista del grande investimento che i bianconeri fecero sui due giocatori, ancora giovani e dal grande margine di crescita. Staremo a vedere cosa succederà ma è sicuro che potrebbe muoversi qualcosa di concreto già nelle prossime settimane.