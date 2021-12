Calciomercato Juventus, capolavoro Cherubini: bomber a prezzo stracciato

Calciomercato Juventus, l’ultima suggestione vedrebbe i bianconeri pronti a chiudere un colpo sicuro: c’è già la strategia.

Calciomercato Juventus, cercarsi attaccante e subito. La Vecchia Signora punta un bomber da affiancare a Dybala già dalla sessione del mercato invernale. Tanti nomi sono entrati, di diritto, nell’orbita bianconera ma l’ultima suggestione inglese potrebbe essere quella decisiva anche per via di una fattibilità economica. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, come confermano anche da ‘Tribal Football’, la Juventus sarebbe molto vicina a chiudere Aubameyang dall’Arsenal, giocatore che nei tempi recenti non gode più di una posizione di rilievo nel club in cui milita, l’Arsenal, anche per via dei rapporti decisamente contrastanti con l’allenatore Arteta, di conseguenza la sua partenza sembra ormai scontata.

Aubameyang alla Juventus | C’è la strategia

La strategia per prelevare il classe 1989 dell’Arsenal è un prestito con eventuale riscatto stabilito in base a determinate condizioni. La Juventus non farà colpi d’artificio in questa sessione di mercato e la fattibilità dell’affare potrebbe convincere i bianconeri a puntare tutto sul giocatore dell’Arsenal, che vanta ottime statistiche con i Gunners.

Giocatore dallo score decisamente importante, molto rapido e tanto tecnico: capace di realizzare gol importanti e decisivi. Attaccante in rotta con l’Arsenal che sarebbe pronto a firmare il prima possibile, staremo a vedere se, dunque, si concretizzerà definitivamente la trattativa me la basi ci sono.