Calciomercato Juventus, l’Inter si tira fuori | Strada spianata per il colpo

Calciomercato Juventus, l’Inter si tira fuori. Adesso Cherubini ha la strada spianata per il colpo di mercato. Le dichiarazioni di Zanetti

Potrebbe essere uno dei nomi più importanti per le prossime sessioni di mercato. Tant’è vero che non c’è solamente la Juventus sul giocatore, ma anche le altre big d’Europa che, però, al momento, sembrano leggermente aver mollato la presa.

Rimaneva, in Italia, una concorrente importante: l’Inter. Ma le parole di Zanetti, che ha rilasciato un’intervista a Libero, dimostrano come i nerazzurri non siano interessati al calciatore. Almeno per il momento, s’intende, visto che tutto può cambiare in poco tempo. Insomma, in Serie A, la Juve ha la strada spianata per il colpo di mercato.

Calciomercato Juventus, per Alvarez l’Inter si tira fuori

“Sono molti i club interessati a lui, è normale. Ha disputato un grande campionato, non è facile essere l’attaccante del River ed esprimersi come sta facendo lui. Tuttavia l’Inter è completa in tutti i reparti, quelle che circolano sono solo voci”. Questo il pensiero del vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti su Alvarez, il centravanti argentino in forza al River che sta disputando un campionato enorme e che, dalla sua parte, ha anche la carta d’identità che è ancora freschissima. In poche parole alla società milanese non interessa il giocatore, non per le caratteristiche dello stesso, è evidente, ma perché non c’è spazio per lui nell’attuale rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

La Juve quindi, almeno in Serie A, ha la strada libera da ogni possibile concorrente. Alvarez, giovanissimo e con un innato senso del gol, potrebbe diventare un crack anche in Europa. In Sud America già lo è.