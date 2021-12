Calciomercato Juventus, arriva la pausa | E’ tempo di valutazioni

Arriverà presto il calciomercato e la Juventus non dovrà farsi trovare impreparata. I bianconeri sono attesi da un 2022 da grandi protagonisti.

L’ultimo periodo è stato sicuramente soddisfacente per la squadra di Allegri, che ha conquistato un filotto di risultati utili e si è riportata vicina alla zona Champions, obiettivo minimo stagionale. Senza voler parlare a tutti i costi di scudetto, visto il divario dalla vetta, si deve sottolineare l’importanza di centrare almeno il quarto posto, che garantisce la partecipazione alla prossima edizione del torneo internazionale, con annessi gli introiti importanti che garantisce. Adesso arriva la pausa natalizia, qualche giorno di riposo prima di ripartire nel nuovo anno. Ma saranno anche giorni di valutazione in casa Juve, del resto il mercato è alle porte e bisognerà intervenire sulla rosa di Massimiliano Allegri.

Calciomercato, i rinnovi tra le priorità ma anche volti nuovi in mediana

Quali saranno le mosse da compiere? La dirigenza non ha certo bisogno di consigli, tirerà le somme dopo questa prima parte di stagione. Che ha sottolineato la crescita di alcuni giocatori come Bernardeschi (si dovrà parlare del suo rinnovo) e Pellegrini, oltre che la conferma dell’indispensabilità di Locatelli a centrocampo. Reparto nel quale dovrebbero esserci i maggiori cambiamenti, visto che Ramsey è ormai fuori dai radar e Arthur potrebbe cambiare aria per giocare con maggiore continuità. McKennie si è rivelato uno dei pochi centrocampisti capace di rispondere presente in zona gol, mentre Kean e Kaio Jorge devono continuare nel loro percorso di crescita. Specie il brasiliano che in ogni caso non dovrebbe essere prestato altrove a gennaio. Allegri crede fortemente in lui. Ci saranno da affrontare anche i rinnovi. Già detto di quello di Bernardeschi, ci sono da blindare al più presto Cuadrado e Dybala. Ultimi giorni dell’anno di riflessione dunque in casa Juventus prima di ripartire alla grande nel nuovo anno.