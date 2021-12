Calciomercato: “Icardi ha accettato l’offerta della Juventus” | Arriva subito

Calciomercato Juventus, una svolta decisiva sul futuro del bomber argentino. Ora arrivano le conferme sul suo arrivo già a gennaio.

Calciomercato Juventus, il giornalista portoghese Pedro Almeida sul proprio profilo Twitter annuncia la fine della trattativa: “Mauro Icardi sarà infatti un nuovo giocatore della Juventus già da gennaio”. Un colpo decisamente importante per i bianconeri che vedono arrivare un ex prodigio della Serie A. Il talentoso argentino, proprio da capitano dell’Inter, riuscì ad essere uno dei protagonisti assoluti della Serie A, dopo il passaggio al Psg, per via anche di una competizione decisamente importante in fase offensiva, non ha più avuto gli spazi desiderati. Per questo motivo la determinazione con cui arriverà Icardi sarà molto importante per la Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, futuro Pogba | Ultimatum United

Icardi alla Juventus a gennaio, prestito di sei mesi

Un vero regalo per i tifosi bianconeri ma anche e soprattutto per Allegri che chiedeva a gran voce un nuovo attaccante da poter affiancare ai già collaudati Morata, Dybala e Kean. Mauro Icardi si appresta a tornare più carico che mai e per prendere una titolarità che al Psg non riesce più ad avere.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Conte lo ha messo nella lista degli obiettivi

Con l’arrivo di Icardi la Juventus vede il primo grande colpo invernale in attesa di capire come si muoveranno per i centrocampisti. La regola è sempre la stessa, per acquistare bisognerà, necessariamente, cedere. I colpi possibili sono tanti ma intanto Allegri comincerà a godersi il nuovo attaccante in arrivo.