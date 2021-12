Calciomercato Juventus, rinforzo in mediana | Fari in casa Psg

Trovare nuovi tasselli giusti è la missione principale del calciomercato di una Juventus che vuole essere sempre grande protagonista.

Mister Allegri e la sua squadra hanno trovato una giusta identità tattica nel corso di questi mesi, che sono stati in chiaroscuro. Se da un lato la formazione bianconera ha trovato un rendimento ottimale in Champions, con la qualificazione messa in tasca senza affanni, in campionato invece ha commesso passi falsi inaspettati. Passi falsi che le sono costati punti importanti. Ad oggi la Juventus è fuori dalla lotta per lo scudetto e dovrà fare di tutto per riuscire a tornare in lizza almeno per il quarto posto. Il tecnico attende rinforzi soprattutto sulla linea mediana del campo, dove del resto ci sono degli elementi – come Ramsey ad esempio – che non sembrano rientrare nei suoi piani. Per questo motivo è lecito attendersi delle novità già a gennaio, anche se eventuali nuovi acquisti dovranno passare prima dalle cessioni.

Calciomercato Juventus, Wijnaldum altra pista per la mediana

Si sono fatti tanti nomi nel corso delle ultime settimane come possibili rinfozi già per il prossimo mese di gennaio. Secondo quanto riporta “Repubblica”, mister Allegri metterebbe in cima alle sue preferenze Witsel del Borussia Dortmund, in scadenza di contratto e dunque potenziale colpo low cost. L’età del calciatore, non più giovanissimo, potrebbe però bloccare ogni trattativa. Il club vorrebbe puntare su elementi più giovani. Ad ogni modo lo stesso quotidiano non scarta un’altra pista, quella che porterebbe a Georgino Wijnaldum del Psg. I francesi lo presero la scorsa estate a zero dal Liverpool, ma finora il mediano ha giocato poco e, scontento, sarebbe intenzionato a cambiare aria. Classe 1990, anche lui però non è giovanissimo e ha senz’altro un ingaggio importante.