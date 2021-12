Calciomercato Juventus, “vendetta” Sarri: pazza idea sulla fascia

Calciomercato Juventus, adesso ci sarebbe anche l’ex Maurizio Sarri su un possibile obiettivo dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, abbiamo parlato già negli scorsi giorni di un obiettivo in uscita dal Psg, si parla infatti, spesso, di Kurzawa, il laterale francese che sarebbe pronto a salutare Messi e compagni per giocarsi un posto da titolare in Serie A, su di lui era piombata la Vecchia Signora che fiutava un possibile affare low cost. Ma ai pretendenti per arrivare all’abile ed esperto francese ci sarebbero ben altre due squadre di Serie A, il Napoli come avevamo già detto ma l’ultima ad inserirsi potrebbe essere la Lazio dell’ex Sarri.

Vendetta Sarri, pronti a chiudere Kurzawa

Giocatore pronto ad arrivare già a gennaio salutando così il Psg di Messi e compagni. Lo stesso Pochettino aprirebbe alla trattativa. Come riporta infatti il ‘Messaggero’ oltre ai bianconeri anche la Lazio si farebbe sotto per il francese puntando così al rinforzo difensivo. Layvin Kurzawa, terzino sinistro francese classe 1992 lascerebbe il Psg dopo diversi anni dal suo arrivo.

Il club della capitale potrebbe dunque inserirsi nella corsa al laterale francese ma prima dovrà cedere. Sul mercato ci sarebbero già due giocatori: Jony e Vavro che saluterebbero la Lazio di Sarri in caso di arrivo di Kurzawa.