Calciomercato Juventus, Icardi a un passo | Le cifre dell’operazione

Calciomercato Juventus, i colloqui con il Psg sono in corso. Sono già uscite le cifre dell’operazione. Icardi sembra essere a un passo dal bianconero

Mauro Icardi potrebbe realmente essere il nuovo attaccante della Juventus già dal prossimo mese di gennaio. Ormai i colloqui tra la società bianconera e il Psg sono iniziati. E si valutando anche le cifre di una possibile operazione con la possibilità, secondo quanto riportato dal giornalista Rudy Galetti, di un inserimento di una contropartita tecnica.

Insomma, ormai ci siamo. O così pare. Sì, l’argentino, che in Francia ormai ha la strada chiusa da Neymar, Messi e Mbappé, sarebbe anche contento di tornare in Italia, nella Serie A, e vestire la maglia della Juventus. Un’operazione clamorosa. Che rilancerebbe anche le ambizioni europee della truppa guidata da Massimiliano Allegri. Che sotto l’albero spera di scartare un regalo di quelli decisamente importanti.

Calciomercato Juventus, le cifre dell’operazione Icardi

Secondo il giornalista queste sarebbero le cifre dell’operazione: prestito con un versamento di 3 milioni di euro da parte della Juventus nelle casse del Psg, diritto di riscatto fissato a 25 milioni. Anche se la società francese guidata dal direttore sportivo Leonardo, vorrebbe inserire l’obbligo. Cifre che comunque tutto sommato sembra abbordabili per le casse della società bianconera. Icardi, quindi, sembra davvero vicino.

E occhio, perché ci potrebbe anche essere una nuova opzione. Quella di inserire nella trattativa il cartellino del centrocampista brasiliano Arthur, che è uscito dai radar di Allegri. Anzi, per meglio dire: il tecnico livornese lo cederebbe senza nessun problema qualora dovesse avere in cambio quell’attaccante che alla sua squadra serve. Morata e Kean non convincono, Dybala è più fuori che dentro, e allora un elemento che sappia buttare il pallone alle spalle del portiere avversario serve come il pane. Ci siamo.