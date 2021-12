Calciomercato Juventus, occasione in Ligue 1 | Sfida serrata con il Milan

Calciomercato Juventus, un occasione irrinunciabile potrebbe arrivare proprio dalla Ligue 1, ma c’è anche il Milan.

Calciomercato Juventus, i bianconeri fiutano l’occasione all’estero e l’ultima suggestione potrebbe arrivare direttamente dalla Francia, esattamente dal Marsiglia. Uno dei profili seguiti per rinforzare il centrocampo ha il nome d Boubacar Kamara. Un ancora giovanissimo calciatore, francese di nazionalità capace di alternare più posizioni in mediana. Profilo che sembra interessare anche e non poco la squadra di Maldini, pertanto nelle prossime settimane, potrebbe intraprendersi una vera e propria sfida doppia per arrivare al giovane centrocampista.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rottura totale: affare clamoroso in Serie A

Kamara il nome in mediana | C’è anche il Milan

Un profilo che potrebbe dunque piacere molto anche ai bianconeri essendo, come dicevamo poc’anzi, un vero e proprio jolly del centrocampo. Kamara è infatti anche ottimo con difensore aggiuntivo e all’occorrenza può essere anche arretrato a piacimento. Un giocatore che verrebbe molto volentieri in Serie A visto che il suo contratto andrà in scadenza con il suo attuale club, il Marsiglia.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpaccio dall’Ajax: un gigante per Allegri

Come comunicato da ‘Calciomercato.it’, l’addio di Kamara dalla Francia è pressoché certificato, indi per cui, la Juventus potrebbe fiutare l’opportunità e avanzare un’offerta per convincerlo a scegliere bianconero già a gennaio. Ma occhio al Milan di Maldini che sembrerebbe più agguerrito che mai per consolidare l’acquisto del francese soprattutto se Kessie dovesse salutare, anticipatamente, i rossoneri. Insomma, ci aspetta una vera e propria sfida tra le due realtà ai vertici del campionato italiano.