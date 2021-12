Calciomercato Juventus, futuro Pogba | La situazione

Tante voci in questo periodo per il calciomercato della Juventus, con la dirigenza già al lavoro non solo per gennaio ma anche per la prossima stagione.

I tifosi bianconeri per il prossimo campionato vorrebbero rivedere a Torino un grande campione come Paul Pogba, che ha lasciato ottimi ricordi. Il francese è in scadenza di contratto con il Manchester United e ancora non ha preso alcuna decisione riguardo il suo futuro. Per questo motivo ci sono tante squadre che tengono costantemente d’occhio la sua situazione, pronte ad affondare il colpo per portarsi a casa uno dei centrocampisti più forti del mondo. Ma all’orizzonte non sembrano esserci novità a riguardo.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, è rottura con la società: rinnovo impossibile

LEGGI ANCHE —> Juventus, l’annuncio di Allegri che infiamma la tifoseria

Come ha riportato su Twitter il giornalista Fabrizio Romano, per il momento la situazione relativa al futuro del calciatore francese non vede novità rilevanti. A gennaio non dovrebbe esserci alcun trasferimento altrove.

Manchester United are not negotiating with any club to sell Paul Pogba in January, as things stand. No proposal, no swap deals or similar. Contract extension bid still on the table since last July. 🔴 #MUFC

No decision made by Paul on his future yet – Man Utd are still waiting. pic.twitter.com/hLuGtYqFPh

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 24, 2021