Calciomercato Juventus, scambio per Icardi: la risposta del Psg è arrivata

Calciomercato Juventus, l’ipotesi scambio per l’arrivo di Icardi ha avuto un esito diretto dalla dirigenza del Psg.

Calciomercato Juventus, Icardi è un nome molto caldo in ottica mercato per i bianconeri. Non è un caso che l’attaccante sia pronto a giungere in bianconero già da subito, cioè nella finestra di gennaio. Stando infatti alle ultime indiscrezioni riportate su ‘La Gazzetta Dello Sport’, la stessa Juve avrebbe provato ad offrire una contropartita tecnica per arrivare, definitivamente, al bomber argentino. Il giocatore proposto è il brasiliano Arthur, centrocampista che da quando è arrivato non ha saputo insediarsi come sperato ed è anche reputato un esubero per Allegri visto che preferisce giocatori con altre caratteristiche. A tal proposito il Psg ha fatto sapere la sua su questa proposta.

Scambio Arthur – Icardi | Il Psg mette l’obbligo di riscatto

C’è stata infatti una risposta secca di Leonardo a tal proposito, infatti il dirigente del Psg non ha esitato a rispondere alla dirigenza dei bianconeri e, l’unico modo con cui la Juventus può prelevare Icardi è con l’obbligo di riscatto. Un’eventualità che non sembra però convincere i bianconeri che preferirebbero, invece, il diritto di riscatto, ovverosia valutare il bomber e poi decidere se continuare a tenerlo in bianconero.

Le parti sarebbe molto vicine alla chiusura della trattativa ma bisognerà, necessariamente, limare questo importante dettaglio. Solo così si potrà mettere la parola fine per il passaggio di Mauro Icardi alla Juventus.