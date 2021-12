Calciomercato Juventus, il centrocampista ha deciso | Non torna in Italia

E’ normale che in questo periodo ci siano tanti rumors di calciomercato in casa Juventus, ma non solo. Gennaio è ormai alle porte.

E presto si aprirà la finestra di trasferimenti, che dovrebbe vedere il club bianconero impegnato a puntellare la rosa con innesti di qualità. Arrivi che dovranno servire a rendere la Juventus sempre più forte e competitiva non solo nel presente, ma anche per il futuro. E’ a centrocampo che i tifosi si aspettano di vedere nuovi volti. Eventuali acquisti saranno legati però anche alle cessioni. Durante la scorsa estate uno dei grandi obiettivi del club bianconero è stato Miralem Pjanic, il cui ritorno a Torino sembrava probabile visto che il Barcellona aveva intenzione di lasciarlo partire. Il bosniaco però alla fine non è tornato in serie A ma si è accasato in Turchia, al Besiktas, dove finora si è visto poco, frenato da qualche infortunio di troppo.

Calciomercato Juventus, Pjanic non andrà al Genoa

Nelle ultime ore si è tornati a parlare del centrocampista e del suo possibile ritorno in Italia. Non alla Juventus, però, bensì al Genoa, che è a caccia di rinforzi per risalire la china in classifica. Voci di trasferimento che però sono state bloccate sul nascere dallo stesso calciatore. Che – come riporta Tuttosport – ci ha tenuto a sottolineare: “Sto bene al Besiktas e qui sono felice. Sono rientrato dopo l’infortunio e ho intenzione di restare qui fino al termine della stagione”. Nessun ritorno in Italia dunque all’orizzonte per il centrocampista, che sembra ormai essere fuori dai radar anche della Juventus, intenzionata a investire su elementi più giovani in mezzo al campo.