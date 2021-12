Calciomercato Juventus, Pogba torna subito: pronto il “2 x 1”

Calciomercato Juventus, i bianconeri studiano la mossa vincente per arrivare a Pogba e potrebbero inserire una doppia contropartita.

Calciomercato Juventus, i bianconeri potrebbero aver raggiunto l’intesa per arrivare a Pogba, stando infatti alle indiscrezioni rilasciate dal noto giornalista Rudy Galetti, la Vecchia Signora per arrivare già al polpo, avrebbe non una ma ben due contropartite tecniche da offrire al Manchester United. Il primo nome è quello del terzino brasiliano Alex Sandro, non più indispensabile per Allegri e sarebbe molto apprezzato da Ragnick. Il secondo nome è quello di Adrien Rabiot che potrebbe essere un degno erede del polpo, date le caratteristiche simili.

Pogba può arrivare in cambio di una doppia contropartita

La Juventus potrebbe dunque offrire una doppia opportunità allo United. Due giocatori non reputati più essenziali per la Vecchia Signora ed entrambi potrebbero dunque giungere in Inghilterra tramite uno scambio. Una suggestione che metterebbe d’accordo entrambi le parti, anche perché le volontà di Pogba sono ormai certificate. Il francese lascerà sicuramente il Manchester e il ritorno a Torino potrebbe essere l’opportunità giusta per ripartire da subito.

E per l’addio di Sandro e Rabiot la Juve risolverebbe anche un importante ingaggio come quello che percepisce il francese da quando è arrivato a Torino a parametro zero. Insomma una situazione che metterebbe entrambe le parti d’accordo, compresi i tifosi che sognano impazientemente il grande ritorno di Pogba a Torino.