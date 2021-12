Una delle necessità più importanti del calciomercato della Juventus è l’arrivo di un nuovo attaccante, magari già nel mese di gennaio.

Non è solo infatti il centrocampo il reparto che necessita di innesti per cercare di essere sempre più competitivi in Italia e in Europa. La partenza di Cristiano Ronaldo la scorsa estate ha lasciato senz’altro un vuoto dal punto di vista realizzato, e del resto garantire gli stessi gol del portoghese era missione complicata per chiunque. Kean e Kaio Jorge sono giovani con margini di crescita, non cecchini infallibili dell’area di rigore. I gol di Morata e Dybala non bastano, si deve comunque lavorare sull’arrivo di un nuovo attaccante che possa aiutare la squadra a finalizzare il gioco creato. E di nomi nel corso degli ultimi mesi se ne sono fatti tanti, su tutti quelli di un Dusan Vlahovic il cui prezzo però è destinato sempre più a salire.

Calciomercato Juventus, in risalita le quote di Scamacca del Sassuolo

A gennaio si cerca dunque una punta ma come rivela la Gazzetta dello Sport le opzioni Aubameyang, Icardi e Martial non sono da scartare, anche se parliamo di giocatori che hanno degli ingaggi molto importanti. Sono bomber che piacciono al club torinese, che però potrebbe virare deciso su un altro obiettivo. Vale a dire Gianluca Scamacca, centravanti dotato di tecnica e gran fisico, classe 1999 che gioca nel Sassuolo. Calciatore forte e anche lui con grandi margini di crescita, sul quale Allegri avrebbe già dato il suo benestare. Non sarebbe però facile convincere il Sassuolo a lasciarlo partire, ancor più a gennaio. Prossime settimane decisive, dunque, ma secondo il quotidiano sportivo la Juve avrebbe messo adesso il suo nome in cima alla lista dei potenziali obiettivi.