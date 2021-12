Calciomercato Juventus, assalto a De Ligt | Derby inglese ma non solo

Gennaio è sempre più vicino e il calciomercato della Juventus si arricchisce di nuovi rumors che arrivano da tutto il mondo.

I tifosi aspettano con ansia di capire quali saranno le mosse della dirigenza bianconera. Che nel corso del 2022 sarà chiamata a rinnovare e ringiovanire una squadra che ha fame di trofei, soprattutto a livello europeo. E’ innegabile che questa prima parte della stagione abbia evidenziato delle carenze nell’organico bianconero. Si dovrà pensare dunque ad acquisti ma anche alle cessioni, oltre che ovviamente a tenersi stretti i propri gioielli. Perché i giocatori della Juventus fanno gola anche ad altre big, ragion per cui bisognerà cercare di respingere eventuali assalti. Che potrebbero arrivare ad esempio per De Ligt. Le ultime parole del suo agente nelle scorse settimane hanno alimentato voci di partenza riguardo il difensore centrale olandese.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, è rottura con la società: rinnovo impossibile

LEGGI ANCHE —> Juventus, l’annuncio di Allegri che infiamma la tifoseria

Calciomercato Juventus, il Barcellona pronto a offrire due giocatori per De Ligt

Il valore del giocatore non si discute, è una colonna della squadra di Allegri, un elemento per il quale la Juventus negli scorsi anni ha fatto un investimento importante a livello economico. In Spagna però sono sicuri che De Ligt possa cambiare aria, magari già a gennaio. Sportmediaset riporta le voci che arrivano riguardo l’olandese, per il quale si profila un derby inglese tra Chelsea e Tottenham. Entrambe sarebbero pronte a farsi avanti già per il mese di gennaio, mettendo sul piatto una cinquantina di milioni di euro. Ma non solo, perchè secondo “Todofichajes.com” anche il Barcellona del nuovo allenatore Xavi ha messo il calciatore nel mirino, ma per la prossima estate. E sarebbe pronto ad offrire alla Juve il cartellino di due calciatori, ovvero il difensore centrale Lenglet e l’attaccante Depay.