Calciomercato, bomba Insigne: la decisione della Juventus

Calciomercato Juventus, bomba Insigne. Ecco la decisione della società bianconera sull’ipotesi di un possibile arrivo dell’azzurro

Lorenzo Insigne non ha ancora trovato un accordo con il Napoli per il rinnovo del contratto. E, arrivati a questo punto, difficilmente lo farà. Soprattutto per un motivo semplice: De Laurentiis non sembra avere intenzione di alzare l’offerta già messa sul piatto. E a queste condizioni non se ne farà nulla.

E allora ecco che le voci di mercato già circolano e anche in maniera insistente. Con la Gazzetta dello Sport che oggi spiega quali potrebbero essere le destinazioni di Insigne nella prossima stagione. Ovviamente si tratterebbe di un colpaccio a parametro zero. Con il Toronto che avrebbe messo sul piatto un bel gruzzoletti di denari per strapparlo al Napoli.

LEGGI ANCHE: Calciomercato, il gioiellino manda k.o la Juve | Confessione in diretta

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Allegri impaziente: doppio colpo in attacco

Calciomercato Juventus, le possibili destinazioni di Insigne

La novità, assoluta, è il fatto che la società bianconera non sarebbe interessata al calciatore del Napoli. Sì, Cherubini – ovviamente in sintonia con Massimiliano Allegri – non vedrebbero di buon occhio il possibile arrivo in bianconero dell’attuale capitano del Napoli. Il giocatore, in caso di mancato accordo con il Napoli per il rinnovo, potrebbe finire all’estero, con Tottenham e Bayern Monaco in pole position. In Italia, i club più accreditati sarebbero invece Inter, Lazio e Roma. Con lo sfondo, come detto, anche la Mls.