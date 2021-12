Calciomercato Juventus, Allegri impaziente: doppio colpo in attacco

Calciomercato Juventus, Allegri vuole subito un attaccante e ci sarebbero ben tre nomi disponibili, di cui due praticabili.

Calciomercato Juventus, Allegri scalda i motori ed è pronto a ripartire. Per farlo chiede alla società, per il nuovo anno, forze fresche in attacco. Negli scorsi giorni abbiamo parlato dell’eventualità, molto percorribile, del prestito con diritto di riscatto per Mauro Icardi in uscita dal Psg, ma sempre dalla Francia potrebbe muoversi un vecchio pallino dell’ex Sarri, stiamo parlando di Milik ex bomber del Napoli. Proprio stando alle ultime indiscrezioni riportare da Mirko Nicolino, giornalista di punta sul mondo bianconero, oltre a questi due già certificati profili, potrebbe esserci un’altra sorpresa: stiamo parlando di Scamacca il giovane bomber italiano che sta stregando la Serie A a suon di gol. Il nazionale azzurro arriverebbe, però, solo in cessione definitiva dell’esterno Kulusevski, ormai ai margini della squadra.

Due bomber per Allegri | La dirigenza pronta a chiuderli

L’obiettivo prioritario continuare a rimanere Mauro Icardi, l’ex bomber dell’inter ha numeri spaventosi in senso positivo se guardiamo il suo passato proprio da capitano nerazzurro e capocannoniere della Serie A. L’ipotesi di acquistarlo in prestito, continua ad essere più che una semplice occasione. Ma Milik è un altro “usato” sicuro. Il bomber polacco fu già cercato nelle precedenti sessioni di mercato proprio dall’ex ds Fabio Paratici. Adesso sarebbe pronto a ritornare in Serie A, ripartendo proprio dai bianconeri.

Ultimo e non certo inferiore in quanto a prestazioni, potrebbe essere Scamacca del Sassuolo, anche lui già accostato ai bianconeri per diverso tempo. Il bomber italiano sembra avere tutte le carte nel mazzo, ideali per giocare ad alti livelli e essere un punto fisso della Juventus. Ma come dicevamo anche poc’anzi, l’acquisto potrà essere percorribile solo di fronte ad un importante cessione: quella di Kulusevski, ormai ai margini della rosa di Allegri e non più considerato titolare.