Calciomercato Juventus, tradimento Dybala: Inter pronta al blitz

Calciomercato Juventus, adesso l’ex Marotta potrebbe tentare il colpo a sorpresa, inserendosi così nell’affare.

Calciomercato Juventus, a dicembre tutti speravano nel rinnovo dell’attaccante argentino ma nulla si è mosso. La situazione sul rinnovo da certificata come sembrava è diventata presto un mistero e adesso, incredibilmente, potrebbe inserirsi anche l’ex Marotta che potrebbe sfruttare l’occasione di incertezza. Già in passato Inter e Juventus andarono a “duello” quando c’era da chiudersi la trattativa per Kulusevski che fece così slittare l’alternativa Haaland, a quei tempi molto vicino alla Juventus. Adesso la questione sembra tutt’altro diversa ma insomma. Dybala è ancora in scadenza e nella corso all’argentino potrebbe inserirsi proprio la rivale numero uno dei bianconeri, l’Inter.

LEGGI ANCHE >>> Mauro adesso esagera: «Juventus, mi piace più di Vlahovic»

Marotta pronto ad offrire un contratto a Dybala

Stando a quanto viene riportato nell’editoriale di ‘linterista.it’ quella di Marotta potrebbe essere nuovamente una sorta di azione di disturbo. L’Inter, infatti, potrebbe offrire a Paulo Dybala praticamente lo stesso contratto proposto dalla dirigenza bianconera e potrebbero offrirgli, dunque, il posto vagante di Sanchez ormai in uscita. In caso di trattativa verrebbe anche aumentata la parcella proposta all’agente del giocatore, Antun, cosa che non sembra invece essere d’accordo con i bianconeri che non vorrebbero aumentare la cifra proposta inizialmente.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, non solo Scamacca | Alternativa in Liga

Per ora non ci sono offerte ufficiali già su carta, ma si tratterebbe dunque di un vero attestato di interesse nei confronti di un giocatore certamente importante per la Serie A.