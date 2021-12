Calciomercato Juventus, “epurazione” De Ligt: tre acquisti deluxe!

Calciomercato Juventus, in caso di addio dell’olandese la Vecchia Signora metterebbe a segno ben tre grandi colpi: ecco i nomi.

Calciomercato Juventus, impazza ormai la voce di mercato della possibile cessione del difensore olandese De Ligt. Stando infatti alle varie indiscrezioni, riportate dal quotidiano ‘Repubblica’, in caso di addio del giovane centrale ci sarebbero già dei, possibili, grandi colpi assicurati. Andiamo ad analizzarli: il primo nome sarebbe, chiaramente, quello del bomber più desiderato d’Europa anche per fattore anagrafico, stiamo parlando di Dusan Vlahovic che arriverebbe dunque in estate.

De Ligt addio | Tre colpi per non farlo rimpiangere

Oltre al bomber numero 9 della Fiorentina si aggiungerebbe alla lista del possibili arrivi anche Paul Pogba. Il centrocampista ambito da tutto il mondo sarebbe quasi certo dell’addio al Manchester United e, appunto, con i soldi che la Juventus riceverebbe da De Ligt potrebbe andare incontro ad un autentico tesoretto da reinvestire per puntare dunque questi colpi importanti.

Ma i bianconeri non si fermerebbero qui. Nella lista di Cherubini spiccherebbe anche il nome di un altro, possibile, arrivo a parametro zero, insieme a Pogba. Stiamo parlando del centrale e capitano del Milan, Alessio Romagnoli. L’azzurro potrebbe salutare i rossoneri e decidere così di vestire la maglia della Juventus come autentico sostituto del classe ’99 olandese. Triplice colpo fattibile solo davanti all’importante cessione del fenomenale centrale difensivo, reputato almeno 80 milioni di euro. Staremo a vedere se la Juventus riuscirà a mettere a segno tutti questi colpi ma c’è da dire che in, questo caso, non farebbe rimpiangere ai tifosi la cessione di uno dei giocatori più forti al mondo qual è De Ligt.