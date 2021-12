Calciomercato Juventus, bomba Pogba: doppio addio e ribaltone

Calciomercato Juventus, il sogno Pogba adesso non è più un miraggio, diventa reale e tangibile. Un doppio addio lo permetterebbe.

Calciomercato Juventus, il sogno Pogba si avvicina, il francese sarà libero di accordarsi con un altro club e dunque firmare il suo nuovo contratto. Per ora continua a rimanere remota l’ipotesi di un ripensamento del giocatore e quindi di un continuo in Inghilterra. Ma stando alle indiscrezioni di ‘Tuttpsport’, le ipotesi di un addio del centrocampista sono molto probabili, così come le destinazioni. Infatti il Psg rimane sempre una pista percorribile ma anche la Juventus sembra aver superato il Real Madrid, con i blancos impegnati a puntare un altro francese: Mbappe.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, dal Psg in Serie A: richiesta da capogiro

Pogba alla Juventus, l’ipotesi che fa sognare i tifosi

Ecco perché Pogba potrebbe arrivare alla Juventus, il giocatore si libererà a zero ma la commissione prevista per il suo ingaggio prevede, necessariamente, visto anche il giocatore in questione, la doppia cifra. In tal senso la Juventus per convincere il francese a firmare il ritorno sotto la Mole, potrebbe proporre uno stipendio fra i 12 e i 14 milioni di euro netti a stagione. Usufruendo dunque di un decreto crescita, di almeno 20 milioni netti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, lite e addio: l’Inter manda al tappeto la Juventus così

In questo momento, però, la Juventus si è posta come obiettivo quello di non aumentare il monte ingaggi, ma allo stesso tempo avrebbe in rosa due giocatori che sommando lo stipendio sarebbero superiori a 20 milioni. In questo senso la cessione dei due centrocampisti è la chiave giusta per far arrivare il Polpo di nuovo a Torino.