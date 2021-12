Calciomercato Juventus, assalto al colpo a zero | Tutto dipende da Pogba

Calciomercato Juventus, c’è il possibile assalto al colpo a parametro zero. Tutto dipende dalla possibilità di arrivare a Pogba

Paul Pogba è quell’elemento che in mezzo al campo potrebbe realmente fare la differenza. E la Juve ci gira intorno da molto tempo, assaporando il gusto del possibile colpo a parametro zero vista la scadenza del contratto.

Ma sul francese, uno degli elementi più cercati sul mercato, non ci sono ovviamente solamente i bianconeri, ma anche altri big club europei. Real Madrid e Psg su tutte, ma anche il Bayern Monaco potrebbe farci un pensiero. La concorrenza, insomma, è spietata. Cherubini ci proverà fino alla fine – com’è nello stile bianconero – ma sa bene che qualcosa potrebbe anche non andare per il verso giusto. E allora si pensa anche alle possibili soluzioni alternative. Una porta direttamente in Serie A, ad un altro possibile colpo a parametro zero.

Calciomercato Juventus, c’è ancora in pista Kessie

Parliamo di Kessie, che fino a poche settimane fa sembrava realmente destinato al Psg. Ma se Leonardo decidesse di puntare forte su Pogba, allora potrebbe lasciare andare l’ivoriano del Milan che non rinnoverà con i rossoneri. Maldini ha sì fatto una proposta, ma il calciatore che nel prossimo mese di gennaio sarà impegnato in Coppa d’Africa, non ha accettato. E arrivati a questo punto sarà difficile riuscire ad arrivare ad un punto d’incontro che possa mettere le cose a posto. Insomma, la strada è tutt’altro che chiusa per Kessie.

La Juve ci ha provato anche la scorsa estate. Cercando di anticipare i tempi. Ma il Milan ha detto di no cercando in tutti i modi di far rinnovare il calciatore. Non c’è riuscito, Maldini. E allora la palla adesso passa a Cherubini, che potrebbe anche fare un’offerta.