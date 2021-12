Juventus-Napoli, altro positivo al Covid | Ufficiale: c’è il comunicato

Juventus-Napoli, altro positivo al Covid: c’è anche il comunicato della società. E adesso la partita diventa davvero a rischio

Il prossimo 6 gennaio ci sarà Juventus-Napoli, una delle gare più discusse della passata stagione dopo che l’Asl aveva bloccato gli azzurri. Poi la sfida si disputò regolarmente. Ma in questo momento, in casa azzurra, sta succedendo qualcosa di simile a quanto successo nella passata stagione.

Perché dopo Insigne e Fabian Ruiz, adesso è ufficiale un’altra positività di un calciatore azzurro. Così come lo stesso club ha annunciato pochi minuti fa con un comunicato apparso sul proprio sito. Insomma, la situazione è assai calda. E la partita del 6 gennaio inizia davvero a essere a rischio. E potrebbe essere sicuramente un vantaggio per la truppa guidata da Luciano Spalletti, che è già sicuro di non poter contare sulle prestazioni di diversi calciatori importanti che sono partiti verso la Coppa d’Africa.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Cherubini trova la chiave | Bruciata l’Inter

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, addio Ramsey | Affare con lo scambio

Juventus-Napoli, anche Lozano è positivo

“Hirving Lozano è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Messico. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”. Questa la nota del Napoli che annuncia la positività del messicano che, così come successo per tutti quelli vaccinati, non mostra alcun sintomo della malattia.

Rimarrà in isolamento anche nei prossimi giorni e capirà se per il 6 gennaio risulterà negativo, anche se, difficilmente, sarà a disposizione di Spalletti per la ripresa del campionato. Qualora il focolaio del Napoli dovesse comunque allargarsi, allora il rischio che l’Asl blocchi di nuovo la comitiva azzurra – così come successo con la Salernitana – diventa veramente alto.