Calciomercato Juventus, Allegri ha deciso | Niente cessione

Sempre più vicina la riapertura del calciomercato per la Juventus, che a gennaio potrebbe fare qualche movimento in entrata e uscita.

Cosa succederà all’inizio del nuovo anno? Chi si aspetta dei ribaltoni in casa Juve si sbaglia di grosso. Nessuna rivoluzione all’orizzonte, ma se ci sarà l’occasione di portare a Torino qualche giocatore che ben si integri con le idee di Allegri la dirigenza proverà a non farsela scappare. Certo molto dipenderà anche dalle cessioni che saranno effettuate a gennaio. Cedere quei giocatori che non rientrano nei piani del club potrebbe garantire quantomeno un sostanzioso risparmio sul monte ingaggi. Tra i reparti che dovrebbero subire i maggiori cambiamenti c’è sicuramente il centrocampo. Con un paio di elementi che potrebbero continuare altrove la loro carriera. In primis Ramsey, ormai ai margini da tempo a causa degli infortuni. Per l’ex Arsenal dovrebbe esserci all’orizzonte già a gennaio un ritorno in Premier League. Potrebbe cambiare aria anche il brasiliano Arthur, che cerca una squadra che gli dia spazio con regolarità. Il mediano ex Barcellona non vuole perdere la maglia della sua nazionale e dunque nelle prossime settimane potrebbe accasarsi altrove.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, è rottura con la società: rinnovo impossibile

LEGGI ANCHE —> Juventus, l’annuncio di Allegri che infiamma la tifoseria

Calciomercato Juventus, Allegri punta su Rabiot

Ci sono pochi centrocampisti della rosa bianconera che rimarranno sicuramente a Torino e tra questi c’è senz’altro Manuel Locatelli, perno della Juventus del presente e del futuro. Ma come ha sottolineato anche Tuttosport adesso anche per Rabiot non sembra esserci all’orizzonte alcun trasferimento. Il calciatore francese è infatti molto stimato da Allegri, che non a caso lo sta schierando titolare con una certa regolarità. L’allenatore vuole puntare ancora sull’ex Psg e per questo motivo non si prenderà in considerazione la possibilità di lasciarlo partire.