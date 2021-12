Calciomercato Juventus, il borsino dei bomber | Chi c’è in pole

Sembra esserci una priorità nel calciomercato della Juventus ed è la ricerca di un nuovo bomber che garantisca gol a raffica ai bianconeri.

Questa prima parte della stagione ha evidenziato delle carenze nell’organico bianconero, a centrocampo ma anche in avanti. Dove manca l’erede di Cristiano Ronaldo. Certo, difficile riuscire a trovare un bomber capace di avere il rendimento sotto porta del portoghese. L’arrivo di giovani come Kean e Kaio Jorge non è riuscito a compensare la partenza di CR7, ma la volontà del club è stata quella di puntare sulla linea verde. Si è sentita dunque l’assenza di un giocatore capace di metterla dentro con regolarità. Tanti nomi nel corso di queste settimane sono stati accostati come possibili colpi per rinforzare l’attacco bianconero. Adesso però nel borsino dei bomber sembra esserci un nome in cima alla lista.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, è rottura con la società: rinnovo impossibile

LEGGI ANCHE —> Juventus, l’annuncio di Allegri che infiamma la tifoseria

Calciomercato Juventus, Scamacca sembra in pole position

Le quotazioni di Aubameyang sembrano essere in discesa, così come quelle di Martial. I due attaccanti di United e Arsenal non sembrano poter arrivare a Torino se non in prestito. Icardi rimane una pista percorribile, ma come sottolinea Il Veggente per l’attaccante argentino potrebbe arrivare presto una nuova proposta. Proprio lo United sta per cedere Cavani e potrebbe chiedere al Psg l’ex bomber dell’Inter. Un domino di trasferimenti che potrebbe portare la Juventus ad accelerare su un obiettivo. Non Vlahovic, che non si muoverà a gennaio e il cui prezzo è destinato a lievitare vista la grande concorrenza. L’obiettivo si chiama Gianluca Scamacca, centravanti del Sassuolo che ha anche importanti margini di crescita vista la giovane età. Sarebbe lui il possibile colpo di gennaio per aumentare le alternative di scelta per Allegri nella seconda parte della stagione.