Calciomercato Juventus, colpo di scena clamoroso: “Non rinnova”

Calciomercato Juventus, occasione irripetibile: l’asso avrebbe deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2022.

Giunti alla fine di dicembre, è inevitabile che la scena se la prendano quei calciatori i cui contratti scadono nel 2022, e che all’alba del nuovo anno saranno liberi di firmare con qualsiasi club.

Ne sa qualcosa la Juventus, che ha molte gatte da pelare sotto questo punto di vista. A cominciare dal rebus Dybala, per risolvere il quale la dirigenza bianconera ha preferito adottare una tattica attendista, rinviando il summit decisivo con Antun a febbraio, a bocce ferme. Ma anche Cuadrado, Perin e Bernardeschi aspettano di capire come e se arriverà il rinnovo tanto atteso. Intanto, Cherubini è impegnato anche a monitorare il mercato degli svincolati, fonte alla quale la “Vecchia Signora” ha spesso attinto per rimpolpare la propria rosa.

Alla luce della politica aziendale parsimoniosa di cui Arrivabene si è fatto garante, almeno a gennaio non saranno possibili grandi investimenti. Ecco perché provare a cogliere qualche occasione low cost è tutto tranne che impresa inutile. E così, sondati Zakaria e Tolisso, subodorato Alessio Romagnoli, per il quale si potrebbe far leva sugli ottimi rapporti con Mino Raiola, potrebbe ritornare prepotentemente in auge un altro profilo.

Calciomercato Juventus, svolta Dembele: “Niente rinnovo”

Stiamo parlando di Ousmane Dembelé, legato al Barcellona da un contratto in scadenza nel 2022. Negli incontri andati in scena nelle ultime settimane aventi come protagonisti l’entourage del francese e i vertici dirigenziali blaugrana, si pensava che una fumata bianca potesse essere trovata in tempi relativamente brevi, con i catalani disposti a mettere sul piatto un contratto quadriennale a circa 9 milioni di euro a stagione. Tuttavia, come annunciato da Gerard Romero nel corso di una delle sue ultime dirette su Twitch, il rinnovo non ci sarà.

Da capire se dietro questa fumata nera improvvisa vi sia l’inserimento di qualche club estero: la Juve è stata a lungo interessata, ma non ha mai seriamente affondato il colpo, con Tottenham, Manchester United e Newcastle che hanno effettuato dei sondaggi esplorativi.