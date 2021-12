Calciomercato Juventus, attaccante cercasi | No secco per il prestito

Cosa aspettarsi dal calciomercato invernale della Juventus? Pochi giorni ancora e poi si apriranno ufficialmente le trattative.

Gennaio è ormai in arrivo e la tifoseria juventina attende delle novità riguardo la squadra di Massimiliano Allegri, che nella seconda parte della stagione proverà a compiere una difficile rimonta in campionato. Ma non solo, ci sarà da onorare al meglio la Champions League con il sogno di arrivare fino in fondo al torneo. Qualche ritocco nella attuale rosa della Juventus potrebbe esserci, ma solo se ci sarà qualche occasione da poter cogliere senza una eccessiva spesa economica. Prima il club torinese dovrà cercare di piazzare altrove quei giocatori che non rientrano nei piani di Allegri. Come ad esempio il gallese Ramsey. E’ in attacco che si sta parlando tanto di un possibile innesto da parte dei bianconeri, con tanti nomi accostati ormai da settimane come possibili colpi per un reparto che cerca l’erede di Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Juventus, no al prestito per Milik

Tra i tanti bomber nel mirino della Juventus ci sarebbe anche Milik. L’ex centravanti del Napoli oggi gioca nel Marsiglia dove in questa stagione ha collezionato 10 presenze e un gol. Giocatore che conosce bene la serie A e che in passato è stato vicino a vestire la maglia bianconera. Come scrive in Francia “Foot01.com” non ci sarebbero però le condizioni per un passaggio a Torino del giocatore a gennaio. La Juve avrebbe infatti chiesto in prestito il giocatore all’OM, ma dalla società francese avrebbe ricevuto un netto no alla proposta. Per far vacillare la dirigenza transalpina servirebbero almeno 15 milioni di euro, una somma importante da sborsare nel mercato di gennaio. Anche per questo motivo i bianconeri guardano già altrove per l’innesto in avanti.