Calciomercato Juventus, svolta improvvisa | Scatto dello United

Calciomercato Juventus, svolta improvvisa: ci sarebbe stato uno scatto del Manchester United su uno degli obiettivi della Vecchia Signora

Una svolta praticamente improvvisa. Che potrebbe stravolgere i piani di Cherubini che è sempre alla ricerca di quell’attaccante da regalare a Massimiliano Allegri. Soprattutto dopo le voci di questa mattina che vedono Alvaro Morata allontanarsi dal bianconero già nel prossimo mese di gennaio.

Insomma, una situazione che non lascia vivere sereni questi giorni di festa ai tifosi e alla dirigenza della Vecchia Signora, che tra i tanti nomi che avrebbe messo nel mirino, ne avrebbe anche uno dall’altra parte del Mondo. In Argentina, per la precisione. Dove gioca Julian Alvarez.

Calciomercato Juventus, scatto dello United

Secondo quanto riportato infatti dal giornalista Niccolò Ceccarini, il Manchester United avrebbe tentato lo scatto per l’attaccante argentino che è cercato da mezza Europa. La possibilità di prenderlo velocemente, e con all’orizzonte anche il possibile addio di Cavani – cercato anche dalla Juventus e dal Barcellona soprattutto – stuzzica l’idea dei Red Devils che sono anche loro nel mezzo di una rivoluzione che dovrebbe stravolgere la rosa della prossima stagione. Sì, perché adesso in panchina c’è Rangnick, ma anche sotto questo aspetto la prossima estate dovrebbero cambiare molte cose.

Un’accelerazione improvvisa, in poche parole, che potrebbe ben presto mettere la parola fine a una trattativa che la Juve avrebbe anche cercato di avviare nelle scorse settimane. Il profilo di Alvarez piaceva – e piace – alla dirigenza bianconera. Che se non vuole perderlo in maniera definitiva dovrebbe darsi una mossa. Anche se appare difficile riuscire a stare dietro a una possibile offerta che potrebbe arrivare da un momento all’altro dalla Premier League.