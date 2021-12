Calciomercato Juventus, anche la rivale sull’attaccante | C’è l’offerta

Calciomercato Juventus, anche la rivale di Serie A si sarebbe fatta sotto per trattare il profilo del giovane attaccante.

Calciomercato Juventus, non solo i bianconeri. Anche il Sassuolo avrebbe messo gli occhi sul giovane prodigio Luca Moro, giovane bomber italiano attualmente in prestito al Padova. Di proprietà del Catania, squadra che milita in Serie C, il giovane era stato avvicinato alla Vecchia Signora ma che adesso sembrerebbe leggermente defilata visto che i neroverdi avrebbero già mosso un’offerta ufficiosa di 3 milioni di euro.

Moro al Sassuolo per tre milioni

Dopo l’offerta del Sassuolo, la Juventus si sarebbe defilata puntando altri obiettivi. Moro al Catania ha dimostrato di essere un vero bomber di razza, per ora, in Serie C, rimane un vero cecchino in area, con 18 gol all’attivo.

Il suo futuro dunque sembra sempre di più a tinte neroverdi, con il Sassuolo decisamente in pole e pronto a chiudere un altro talento azzurro come Scamacca, proprio Scamacca è uno degli obiettivi primari per la Juventus, già da attuare in questa sessione di mercato di gennaio. Che sia questa la volta buona? Dato il ruolo di Moro, si potrebbe pensare ciò, ma è anche vero rimane in piedi, ancora, la pista che porta ad Icardi, bomber argentino che arriverebbe in prestito dal Psg.