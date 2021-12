Calciomercato Juventus, addio immediato di Morata: c’è l’accordo

Calciomercato Juventus, la nuova suggestione vedrebbe il bomber spagnolo come primo obiettivo per una squadra insolita.

Calciomercato Juventus, stando alle indiscrezioni provenienti dalla Spagna, dal portale ‘AS’ molto vicino all’ambiente blaugrana, Alvaro Morata, bomber bianconero che è ritornato proprio a Torino nella sua seconda mandata, sarebbe uno degli obiettivi principali per l’attacco. AS parla già di una trattativa avviata tra il Barcellona e il giocatore della Juventus che però è ancora di proprietà dell’Atletico Madrid.

Morata verso il Barcellona | Contatti avviati

Stando infatti all’indiscrezione spagnola, il bomber numero 9 della Juventus sarebbe già stato contatto direttamente dal mister Xavi per fare il punto sulla situazione e capire quale sarà il futuro. Stando infatti agli spagnoli, il presente di Morata in bianconero non è certo soddisfacente, o meglio, un po’ meno rispetto alle aspettative ed è per questo che le voci su un suo trasferimento con il ritorno in Liga sono molto probabili.

Xavi avrebbe già fatto sapere, si legge nell’indiscrezione, che non intende prendere Morata solo per una parte della stagione, dunque con l’arrivo già nel mercato di gennaio, ma bensì per un riscatto già assicurato per la prossima stagione, dunque da escludersi la formula di prestito. E a “certificare” la possibile trattativa ci sarebbe id mezzo anche il riscatto di Griezmann, ancora non avvenuto. In caso, appunto, di passaggio di Morata al Barcellona, i blaugrana farebbero uno sconto allo stesso Atletico creando un vero e proprio intreccio che convincerebbe entrambi i club.